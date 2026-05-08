Si svolge alla Mostra d’Oltremare di Napoli il XIV Congresso Nazionale di Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza-urgenza. L’evento celebra i 25 anni di attività dell’associazione e riunisce professionisti del settore provenienti da diverse regioni. Durante il congresso vengono presentate le ultime novità e si discutono temi legati all’assistenza in situazioni di emergenza, con un’attenzione particolare alle sfide future.

Si apre alla Mostra d’Oltremare di Napoli il XIV Congresso Nazionale di Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza-urgenza. L’appuntamento, che si concluderà domenica 10 maggio, cade in un anno simbolico: i 25 anni dalla fondazione della Società. Le ambizioni degli organizzatori . “Il congresso 2026 nasce con l’ambizione di essere molto più di un semplice appuntamento di aggiornamento”, dichiara Alessandro Riccardi, presidente nazionale Simeu. “Vogliamo che sia un crocevia di idee e un luogo d’incontro dove stringere legami con colleghi da tutta Italia e dall’estero, con uno scambio continuo tra le diverse generazioni di professionisti che operano nel nostro mondo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medicina di emergenza-urgenza, Simeu festeggia 25 anni guardando al futuro

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