In un parco di Brescia, residenti segnalano presenza quotidiana di spaccio e consumo di droga all’aperto. La situazione ha generato paura tra i residenti, che desiderano riappropriarsi dello spazio pubblico. Le persone che frequentano l’area sono spesso coinvolte in attività di abuso di sostanze stupefacenti, creando un clima di disagio. La presenza di degrado e l’uso illecito di droghe sono visibili e continuano a essere un problema ricorrente nella zona.

"Purtroppo è diventata proprio una quotidianità avere spaccio, gente che ne abusa. Noi vorremmo riviverlo questo parco", è il grido dei residenti. Spaccio e consumo di droga alla luce del sole. Ci sono anche donne che si prostituiscono. E poi sporcizia, escrementi umani, accampamenti abusivi, topi. Sono queste le scene a cui, ogni giorno, sono costretti ad assistere i condomini che si affacciano sul parco Tarello, un polmone verde nel cuore di Brescia, diventato da quasi due anni terra di nessuno. "Abbiamo paura, ci sentiamo cittadini di serie B", aggiungono i cittadini che dopo le numerose proteste hanno ottenuto un intervento del Comune con la pulizia del verde, mentre nei giorni scorsi si è tenuto un tavolo per la sicurezza con prefettura e questura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Tgcom24.mediaset.it - Degrado e spaccio in un parcodi Brescia, la rabbia dei residenti: "Abbiamo paura"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Abbiamo chiesto manutenzione e il Comune ha tolto giochi per i bambini", la rabbia dei residenti per il parco "fantasma"I residenti di un quartiere hanno riferito di aver chiesto riparazioni e interventi di manutenzione nel parco pubblico locale per circa sei anni,...

Sanremo, video di spaccio e minacce: il degrado in via Arnaldo da BresciaIn via Arnaldo da Brescia a Sanremo sono stati diffusi video che mostrano attività di spaccio e minacce.

Temi più discussi: Degrado e spaccio in corso Venezia: l'allarme dei cittadini sull'ex scalo ferroviario Rfi; Sondrio, il grido di aiuto dei residenti: Il degrado è tornato; La voce dei comitati : Furti, spaccio e degrado ormai in tutti i quartieri . E le istituzioni? Immobili; Tensioni in Barriera di Milano durante il corteo di residenti, commercianti e comitati contro insicurezza, spaccio e degrado.

Controlli della Polizia di Stato a Firenze, dalla stazione di Santa Maria Novella al centro storico, per contrastare criminalità, spaccio e degrado. Il bilancio dell’operazione è di oltre 800 persone identificate, 4 arresti, 6 denunce e un cittadino straniero irregolare x.com

Degrado e spaccio in corso Venezia: l'allarme dei cittadini sull'ex scalo ferroviario RfiRiflettori accesi sull'area dove saranno realizzati il deposito e l'officina della metro 2. Rabbia e paura dei residenti. Le vostre segnalazioni al numero WhatsApp 331.655.69.47 ... rainews.it

Aurora e Porta Palazzo, controlli a tappeto. Tra spaccio, degrado e lavoro neroChiuse una pizzeria-kebab e una gastronomia senegalese. Identificate 91 persone, 3 denunce, 2 stranieri espulsi, 4 ordini di allontanamento ... rainews.it