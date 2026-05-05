Abbiamo chiesto manutenzione e il Comune ha tolto giochi per i bambini la rabbia dei residenti per il parco fantasma

I residenti di un quartiere hanno riferito di aver chiesto riparazioni e interventi di manutenzione nel parco pubblico locale per circa sei anni, inviando segnalazioni e organizzando raccolte firme. Tuttavia, le richieste non sono state esaudite e, recentemente, il Comune ha rimosso i giochi per bambini presenti nell’area, suscitando reazioni di rabbia tra i cittadini. La situazione ha generato tensioni tra la comunità e le autorità municipali.

Avevano chiesto una maggiore manutenzione. Avevano inviato segnalazioni e promosso raccolte firme. Da circa sei anni. Oggi però è arrivata una doccia fredda per i residenti che frequentano il giardino di via Curina. Perché quei giochi per i quali chiedevano maggiore cura e attenzione, sono stati.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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