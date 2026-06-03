In via Arnaldo da Brescia a Sanremo sono stati diffusi video che mostrano attività di spaccio e minacce. I residenti si chiedono come possano proteggersi da queste minacce dirette. Il Comune sta valutando quali misure concrete adottare per rafforzare la sicurezza nell’area.

Come possono i residenti difendersi dalle minacce dirette dopo i video? Quali misure concrete chiederà il Comune per aumentare la sicurezza? Perché i sequestri di droga attuali non fermano lo spaccio? Chi parteciperà al nuovo tavolo in Prefettura per la stagione estiva??? In Breve Elicotteri hanno sorvolato l'area Pigna e San Siro due volte durante la mattinata. Polizia interviene alle 19:50 per violazione ordinanza anti-alcol tra i residenti stranieri. Prefetto Giaccari e Qu . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Sanremo, video di spaccio e minacce: il degrado in via Arnaldo da Brescia

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