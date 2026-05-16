Passo del Lupo il sentiero storico sacrificato alla Transorobica | una strada al posto del percorso

Una miniescavatrice di colore arancione sta operando lungo il tracciato del Passo del Lupo, un percorso storico che collega il rione di Sant'Egidio a Lecco con la forra del torrente Caldone diretta verso Ballabio, sotto il viadotto della nuova strada Lecco-Ballabio. La zona è interessata da lavori di scavo e spianamento che hanno modificato il vecchio sentiero, sostituito da una nuova strada in attuazione di un intervento di riqualificazione.

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