Passo del Lupo il sentiero storico sacrificato alla Transorobica | una strada al posto del percorso
Una miniescavatrice di colore arancione sta operando lungo il tracciato del Passo del Lupo, un percorso storico che collega il rione di Sant'Egidio a Lecco con la forra del torrente Caldone diretta verso Ballabio, sotto il viadotto della nuova strada Lecco-Ballabio. La zona è interessata da lavori di scavo e spianamento che hanno modificato il vecchio sentiero, sostituito da una nuova strada in attuazione di un intervento di riqualificazione.
Una miniescavatrice arancione che scava e spiana lungo il tracciato del Passo del Lupo, il passaggio storico che dal rione di Sant'Egidio a Lecco risale la forra del torrente Caldone verso Ballabio, sotto il viadotto della nuova Lecco-Ballabio. Un percorso segnalato, con le sue mulattiere. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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