Va' Sentiero Fest 2026 | undici giorni nel Parco del Pollino dove il cammino diventa racconto
Dal 5 al 17 luglio, nel Parco del Pollino si svolge Va' Sentiero Fest 2026, un evento di undici giorni che unisce trekking partecipativo e festival diffuso. Durante questa manifestazione, i partecipanti attraversano il parco seguendo percorsi condivisi, vivendo un’esperienza immersiva tra natura e cultura. L’evento coinvolge diverse località del parco, puntando a valorizzare il patrimonio ambientale e tradizionale della zona.
Tra Calabria e Basilicata si estende il Parco Nazionale del Pollino, il più grande d'Italia. Un territorio che richiede tempo, presenza, disponibilità ad ascoltare: montagne che custodiscono storie antiche, tradizioni radicate e paesaggi che cambiano a ogni curva. Sfugge al turismo veloce, ma restituisce moltissimo a chi sceglie di attraversarlo lentamente. È qui che prende forma il Va' Sentiero Fest 2026, dal 5 al 17 luglio: undici giorni di festival, dieci di cammino, circa 190 km, 10 Comuni coinvolti e un calendario fitto di eventi diffusi tra cultura, natura ed esperienze. Le iscrizioni sono già aperte. Per capire il Va' Sentiero Fest bisogna tornare all'origine.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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