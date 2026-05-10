Va' Sentiero Fest 2026 | undici giorni nel Parco del Pollino dove il cammino diventa racconto

Dal 5 al 17 luglio, nel Parco del Pollino si svolge Va' Sentiero Fest 2026, un evento di undici giorni che unisce trekking partecipativo e festival diffuso. Durante questa manifestazione, i partecipanti attraversano il parco seguendo percorsi condivisi, vivendo un’esperienza immersiva tra natura e cultura. L’evento coinvolge diverse località del parco, puntando a valorizzare il patrimonio ambientale e tradizionale della zona.

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