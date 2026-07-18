Cateno De Luca e Ismaele La Vardera si sono affrontati in un confronto pubblico, rispondendo alle stesse venti domande. Entrambi sono considerati outsider con un ruolo politico rilevante in Sicilia. La discussione è stata caratterizzata da scambi di battute e confronti diretti, senza approfondimenti su eventuali alleanze o strategie future. La sfida si è svolta in un contesto di tensione, con entrambi i protagonisti che hanno mantenuto un tono deciso e diretto.

Outsider, fino a un certo punto. Ma con un peso politico tutt'altro che marginale in Sicilia. I due "eretici" più rumorosi dell'Isola, Cateno De Luca e Ismaele La Vardera, fino a ieri sotto lo stesso tetto politico, a confronto sulle stesse venti domande, tra stoccate e conti aperti. Chi è andato meglio alle ultime comunali? Che peso ha oggi il suo movimento? Per De Luca il verdetto delle urne è senza appello: "Un trionfo". Il leader di Sud Chiama Nord rivendica il 21% raccolto nei comuni al proporzionale, un risultato che consoliderebbe il movimento come primo partito dell'Isola con un potenziale elettorale fino al 35%. A La Vardera non basta il ruolo di comprimario. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - De Luca-La Vardera e le stesse 20 domande: "outsider" a duello tra stoccate e conti aperti

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