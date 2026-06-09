Ballottaggi parte la sfida a Schifani | De Luca e La Vardera trasformano le urne in un test per le Regionali

Dopo lo scrutinio dei ballottaggi in Sicilia, sono stati eletti nuovi sindaci in alcune città. Nel frattempo, la campagna per le elezioni regionali è iniziata. Leader dell'opposizione come De Luca e La Vardera hanno trasformato le urne in un banco di prova per le loro strategie politiche, puntando a rafforzare la presenza in vista delle prossime consultazioni. La sfida si svolge con i risultati delle amministrative come primo passo.

Finite le operazioni di scrutinio, in Sicilia è già iniziata la campagna per le Regionali. I ballottaggi amministrativi hanno consegnato nuovi sindaci alle città chiamate al voto, ma soprattutto hanno offerto ai leader dell'opposizione l'occasione per misurare peso politico, ambizioni e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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