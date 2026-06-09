Ballottaggi parte la sfida a Schifani | De Luca e La Vardera trasformano le urne in un test per le Regionali

Da messinatoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo lo scrutinio dei ballottaggi in Sicilia, sono stati eletti nuovi sindaci in alcune città. Nel frattempo, la campagna per le elezioni regionali è iniziata. Leader dell'opposizione come De Luca e La Vardera hanno trasformato le urne in un banco di prova per le loro strategie politiche, puntando a rafforzare la presenza in vista delle prossime consultazioni. La sfida si svolge con i risultati delle amministrative come primo passo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Finite le operazioni di scrutinio, in Sicilia è già iniziata la campagna per le Regionali. I ballottaggi amministrativi hanno consegnato nuovi sindaci alle città chiamate al voto, ma soprattutto hanno offerto ai leader dell'opposizione l'occasione per misurare peso politico, ambizioni e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

De Luca all’Ars dopo il voto: “Schifani re solo, la Sicilia va riportata subito alle urne”Dopo il voto, il presidente della regione ha chiesto di tornare alle urne, criticando il presidente del Parlamento regionale.

La Vardera fa il pieno ai ballottaggi: Controcorrente conquista Agrigento e Bronte. Due vittorie su tre e un messaggio a SchifaniIl candidato di Vardera ha ottenuto due vittorie su tre al ballottaggio, conquistando le città di Agrigento e Bronte.

Temi più discussi: Ballottaggi: M.Manfredi (Pd), da Napoli parte la sfida per il governo del Paese; Risultati elezioni comunali, reazioni dei leader da Meloni a Schlein; Ballottaggi, parte la sfida a Schifani: De Luca e La Vardera trasformano le urne in un test per le Regionali; Ballottaggi, da Agrigento ad Arezzo: urne aperte in sei capoluoghi.

ballottaggi parte la sfidaBallottaggi in Sicilia. Il campo largo esulta per i 7 Comuni conquistati, ora parte la sfida al centrodestraChiuse le amministrative, il centrosinistra è chiamato a costruire un progetto credibile alternativo al centrodestra. Rimane il nodo alleanze per De Luca e ScN ... tempostretto.it

ballottaggi parte la sfidaBallottaggio 2026 a Vigevano, sfida tra i candidati sindaco Rossella Buratti e Paolo Previde: urne aperteRitorno al voto il 7 e 8 giugno con l’obiettivo di aumentare l’affluenza. Lega battuta, fa gola il tesoro di voti del candidato di Vannacci. In provincia coinvolta anche Mortara ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web