La Vardera e Antonio De Luca tra i quartieri | C' è voglia di cambiamento

Una giornata dedicata all’ascolto e al confronto si è svolta nei quartieri della zona sud di Messina, coinvolgendo cittadini, commercianti e diverse realtà locali. La Vardera e Antonio De Luca hanno incontrato le persone, cercando di raccogliere le esigenze e le opinioni di chi vive e lavora in quella parte della città. L’obiettivo è stato stabilire un dialogo diretto con la comunità e ascoltare le criticità più sentite dagli abitanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui