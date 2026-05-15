La Vardera e Antonio De Luca tra i quartieri | C' è voglia di cambiamento
Una giornata dedicata all’ascolto e al confronto si è svolta nei quartieri della zona sud di Messina, coinvolgendo cittadini, commercianti e diverse realtà locali. La Vardera e Antonio De Luca hanno incontrato le persone, cercando di raccogliere le esigenze e le opinioni di chi vive e lavora in quella parte della città. L’obiettivo è stato stabilire un dialogo diretto con la comunità e ascoltare le criticità più sentite dagli abitanti.
Una giornata di incontri, ascolto e confronto diretto con cittadini, commercianti e realtà territoriali della zona sud di Messina. L’onorevole Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, e il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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