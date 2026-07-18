De La Fuente che lezione ai tifosi argentini!
Il commissario tecnico della nazionale spagnola ha risposto ai fischi dei tifosi argentini durante la partita, affermando di aver imparato a non mancare di rispetto. Dopo i fischi rivolti ai giocatori, ha dichiarato di aver ricevuto insegnamenti sulla correttezza e il rispetto. La scena si è svolta nel corso del match senza ulteriori incidenti. La sua reazione ha attirato l’attenzione sui comportamenti in campo e sui rapporti tra tifoserie.
"Mi hanno insegnato a non mancare di rispetto": così il ct della Spagna zittisce i fischi dei tifosi di Messi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Mexico looking to lean on American-born players for World Cup squad
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