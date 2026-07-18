Durante una conferenza organizzata dalla FIFA in occasione del Fanatics Festival, un pubblico di tifosi ha rivolto fischi e urla contro il tecnico della nazionale. L’allenatore si è infuriato, affermando di aver sempre appreso il rispetto fin dalla giovane età. L’evento, che mirava a promuovere il calcio come spettacolo, si è trasformato in caos, con i presenti che hanno contestato duramente la presenza e le decisioni del tecnico.

L’ennesimo tentativo di trasformare il calcio in uno show si è concluso nel peggiore dei modi. Approfittando del Fanatics Festival, FIFA e Fanatics hanno organizzato una conferenza – evento aperta al pubblico (differente rispetto alla classica conferenza stampa, iniziata in ritardo), con i tifosi nel ruolo di spettatori e un parterre di vip dello sport e dello spettacolo – da Novak Djokovic a Tom Brady, passando per Rio Ferdinand, Kevin Hart e Kevin Durant – chiamati a intervistare Scaloni, Messi e il “ Dibu ” Martinez per l’Argentina, il ct De la Fuente e Rodri per la Spagna. Ma quello che doveva essere uno degli appuntamenti simbolo del torneo si è trasformato in uno degli episodi più spiacevoli di questa Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caos alla conferenza show della Fifa con i tifosi: fischi e urla contro De la Fuente. Lui si infuria: “Fin da piccolo mi hanno insegnato ad avere rispetto”

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