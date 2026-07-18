Data center al bivio | New York ha detto stop

La governatrice di uno stato degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione delle autorizzazioni per nuovi data center, con l’obiettivo di ridurre i costi energetici e il consumo di acqua. La decisione si basa sulla volontà di fermare l'espansione di impianti che, secondo le autorità, potrebbero aggravare problemi ambientali e energetici. Non sono state fornite tempistiche precise, né dettagli su eventuali alternative o incentivi per strutture già esistenti.

La governatrice Democratica Hochul chiude ai nuovi impianti per frenare il caro-bollette e il consumo di acqua. Sarebbe più saggia una politica che premia quelli efficienti e penalizza quelli insostenibili. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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