La governatrice di New York ferma i giganti dell’AI | stop di un anno ai nuovi data center che fanno salire le bollette

Il 14 luglio 2026, la governatrice di New York ha firmato l’Executive Order 62, che sospende per un anno l’assegnazione di permessi ambientali ai nuovi data center con capacità di almeno 50 megawatt. La decisione riguarda le richieste di autorizzazione per la costruzione e l’ampliamento di queste strutture, che potrebbero aumentare i costi energetici e le bollette per i consumatori.

La governatrice di New York Kathy Hochul ha firmato il 14 luglio 2026 l’Executive Order 62, prevedendo uno stop di dodici mesi ai permessi ambientali per i data center da 50 megawatt o più. È la prima moratoria statale negli Stati Uniti di questo genere. Nel mirino ci sono i consumi elettrici, le riserve idriche e le bollette dei residenti dell’upstate New York, da tempo in rivolta contro la proliferazione di strutture costruite per alimentare i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale. L’ordine blocca il rilascio di nuovi permessi e avvia la redazione di standard ambientali ed energetici specifici per il settore. Parallelamente,... 🔗 Leggi su Open.online

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