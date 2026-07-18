Darderi in finale a Bastad | gli highlights contro Vallejo

Luciano Darderi ha vinto la semifinale dell’ATP 250 di Bastad contro Daniel Vallejo in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-7(11) e 6-3 dopo circa tre ore di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria di Darderi, che si è qualificato per la finale del torneo. Gli highlights della partita mostrano i momenti chiave del match, tra cui i punti più significativi e le fasi decisive.

Gli highlights della vittoria in tre set, per 6-4 6-7(11) 6-3 dopo circa tre ore, di Luciano Darderi contro Daniel Vallejo nella semifinale dell'Atp 250 di Bastad. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Darderi, Rublev, Borges & More Seek Semi-Final Spots | Bastad Quarter-Final Highlights

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