Darderi di cuore | batte Vallejo dopo una battaglia di tre ore e torna in finale a Basta
Dopo una partita durata circa tre ore, il giocatore ha vinto la semifinale contro un avversario di nazionalità diversa, con i punteggi di 6-4, 6-7(11) e 6-3. È la seconda finale consecutiva all’ATP 250 di Bastad, dove aveva già trionfato l’anno precedente. La sfida si è svolta su terra rossa, con il giocatore azzurro che si è imposto nel terzo set.
Per il secondo anno di fila Luciano Darderi giocherà la finale all’Atp 250 di Bastad, in questo caso da campione in carica. L’azzurro batte 6-4 6-7(11) 6-3 Adoldo Daniel Vallejo nella prima semifinale di giornata in terra svedese, in un altro raro sfoggio di tennis su terra rossa. Infatti sono tanti gli scambi lunghi, pesanti, che richiedono uno sforzo non banale ad entrambi i giocatori in campo. Più Vallejo che Darderi in realtà, visto che la seconda testa di serie per buona parte della partita conduce il gioco da fondo campo, soprattutto con il dritto, diagonale dove si dimostra ampiamente superiore. Anche considerando i tre match point sciupati nel secondo set che avrebbero potuto chiudere in anticipo il match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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