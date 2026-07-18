Darderi di cuore | batte Vallejo dopo una battaglia di tre ore e torna in finale a Basta

Notizia in breve

Dopo una partita durata circa tre ore, il giocatore ha vinto la semifinale contro un avversario di nazionalità diversa, con i punteggi di 6-4, 6-7(11) e 6-3. È la seconda finale consecutiva all’ATP 250 di Bastad, dove aveva già trionfato l’anno precedente. La sfida si è svolta su terra rossa, con il giocatore azzurro che si è imposto nel terzo set.