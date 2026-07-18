danny boyle apre la mostra del cinema di venezia con ink e favino chiude il festival con dio ride

Notizia in breve

Danny Boyle ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia con il film Ink, mentre Pierfrancesco Favino ha chiuso il festival con la commedia Dio ride. Boyle, vincitore di un premio Oscar, ha presentato il suo film come evento di apertura. Per la chiusura, è stato scelto il film italiano interpretato da Favino. La manifestazione si è svolta con queste due anteprime, rispettivamente in apertura e chiusura, senza altri dettagli sui programmi.