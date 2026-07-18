Danny Boyle apre la Mostra del Cinema di Venezia con Ink E Favino chiude il festival con Dio ride
Danny Boyle ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia con il film Ink, mentre Pierfrancesco Favino ha chiuso il festival con la commedia Dio ride. Boyle, vincitore di un premio Oscar, ha presentato il suo film come evento di apertura. Per la chiusura, è stato scelto il film italiano interpretato da Favino. La manifestazione si è svolta con queste due anteprime, rispettivamente in apertura e chiusura, senza altri dettagli sui programmi.
Un premio Oscar come Danny Boyle per l’apertura e una commedia tutta italiana con Pierfrancesco Favino in chiusura. Sarà infatti Ink, il quindicesimo lungometraggio del 69enne regista inglese, autore di Trainspotting e The Beach, nonché trionfatore con otto Oscar nel 2008 per The Millionaire, ad aprire in concorso l’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera, che si svolgerà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre 2026. Infine, proprio ad abbassare il sipario, quando “i giornalisti correranno di corsa con i trolley a prendere il vaporetto (feat. Pupi Avati)”, sarà Dio ride, il 21esimo film diretto dal pratese Giovanni Veronesi, sodale delle grandi commedie di Francesco Nuti e poi autore di un successo come Manuale d’amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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