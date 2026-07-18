Daniel Merida piega Damir Dzumhur e trionfa a Umago Primo titolo ATP per lo spagnolo
Nella finale del torneo ATP di Umago, Daniel Merida Aguilar ha battuto Damir Dzumhur con il punteggio di 6-2, 5-7 e 6-2 in un'ora e 61 minuti. Lo spagnolo, attualmente al numero 82 del ranking ATP, ha conquistato il suo primo titolo in carriera. La partita si è svolta su un campo in terra battuta, con Merida che ha prevalso nel set decisivo.
Nella finale del torneo ATP di Umago lo spagnolo Daniel Merida Aguilar, numero 82 del ranking ATP, piega il veterano bosniaco Damir Dzumhur 6-2 5-7 6-2 in due ore e un minuto. Per il giovane giocatore iberico, classe 2004, si tratta del primo titolo conquistato nel circuito maggiore. L’iberico firma il break in apertura con la bordata di rovescio lungolinea e consolida il vantaggio con il 2-0 sancito dal recupero di diritto. Il bosniaco si sblocca e sigla il 2-1 sull’errore del rivale. Merida strappa nuovamente il servizio al rivale per il 4-1 sul rovescio largo del bosniaco e timbra il 6-2 sulla risposta lunga di Dzumhur. Il bosniaco difende il servizio di apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it
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