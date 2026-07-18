daniel merida piega damir dzumhur e trionfa a umago primo titolo atp per lo spagnolo

Notizia in breve

Nella finale del torneo ATP di Umago, Daniel Merida Aguilar ha battuto Damir Dzumhur con il punteggio di 6-2, 5-7 e 6-2 in un'ora e 61 minuti. Lo spagnolo, attualmente al numero 82 del ranking ATP, ha conquistato il suo primo titolo in carriera. La partita si è svolta su un campo in terra battuta, con Merida che ha prevalso nel set decisivo.