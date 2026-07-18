L’Atalanta di Sarri viene descritta come una squadra da aspettare, secondo Zenoni. Sul fronte mercato, il commento si concentra su Zaniolo: se fosse suo amico, gli darebbe consigli. Zenoni ha parlato durante la fase più intensa della sessione estiva di trasferimenti, analizzando le dinamiche di alcune squadre che ha conosciuto da giocatore. La sua opinione si concentra sui possibili sviluppi e sulle scelte dei singoli calciatori in questa finestra.

Durante il pieno del calciomercato estivo, Damiano Zenoni è intervenuto ai nostri microfoni per analizzare il momento di alcune delle squadre che hanno segnato la sua carriera. L'ex calciatore di Atalanta, Udinese e Parma ha parlato del nuovo corso dei nerazzurri dopo l'arrivo di Maurizio Sarri e delle prospettive della squadra bergamasca, soffermandosi anche sulle principali operazioni di mercato. Nel corso dell'intervista, Zenoni ha analizzato anche il percorso delle sue ex squadre: dall'Udinese, protagonista di una stagione oltre le aspettative, al Parma di Carlos Cuesta, con un piccolo spazio legato alla nostalgia e al suo passato. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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© Derbyderbyderby.it - Damiano Zenoni: "L'Atalanta di Sarri va aspettata. Zaniolo? Se fossi suo amico gli consiglierei..."

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