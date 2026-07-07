Atalanta Sarri presenta il suo staff | tutti gli uomini del Comandante in posa sui campi di Zingonia

Da bergamo.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo staff di Sarri è stato presentato ufficialmente, con tutti i membri in posa sui campi di Zingonia. Tuttavia, il primo appuntamento in Bergamasca si è concluso senza eventi, poiché i giocatori dell’Atalanta non si sono presentati per le prime visite mediche della stagione. Tifosi e cronisti avevano atteso invano, lasciando la giornata senza novità sui test medici programmati.

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Nuovo staff di Sarri definito ma primo appuntamento andato in bianco. Almeno, in Bergamasca. Sì, perché tifosi e cronisti che ieri attendevano i giocatori dell’Atalanta per le prime visite mediche della stagione sono rimasti delusi. Gli atalantini, l’idoneità sportiva l’hanno infatti ottenuta in una casa di cura nel Milanese. La scorsa estate i nerazzurri avevano svolto gli esami di rito al centro di medicina sportiva Habilita — peraltro official medical partner — alla New Balance Arena, ma quest’anno non è stato così. E l’unico movimento allo stadio è stato quello del cambiamento di loghi nelle facciate delle curve.Non la sola differenza,... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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