Tony D’Amico lascia l’Atalanta La Lazio annuncia l’addio di Sarri

Da ecodibergamo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore sportivo dell’Atalanta lascia il club dopo quattro stagioni. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, mentre la stessa società ha annunciato l’addio di Sarri, che lascia la Lazio. Il cambio di staff tecnico e dirigenziale si inserisce in un quadro di movimenti già previsti nel mercato estivo. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dei trasferimenti o sui prossimi incarichi.

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CALCIO MERCATO. Si compongono i tasselli di un puzzle annunciato da tempo. Il direttore sportivo verso una nuova sfida dopo 4 stagioni in nerazzurro. La Lazio saluta Sarri. Il ds dell’Atalanta Tony D’Amico lascia l’incarico a Bergamo. Dopo quattro intense stagioni vissute insieme - si legge in una nota - le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del direttore sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. «La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro». Un altro addio che interessa molto da vicino l’Atalanta è quello avvenuto proprio mercoledì 27 maggio di Sarri dalla Lazio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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