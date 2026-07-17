Il sindaco ha affermato che Osvaldo Bagnoli non muore mai, sottolineando il legame indissolubile tra l’ex allenatore e Verona. La dichiarazione arriva in seguito alla notizia della sua morte. Bagnoli è ricordato per aver conquistato uno scudetto con il club locale e per aver lasciato un'impronta significativa nel calcio italiano. La sua figura è associata a un’epoca di successi e alla crescita personale di molti tifosi.

"Osvaldo Bagnoli non muore mai, perché il legame che ha creato con Verona e con il calcio italiano è indissolubile". Con queste parole, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, ex centrocampista gialloblù, della Roma e della nazionale, ha voluto rendere omaggio a Osvaldo Bagnoli, l'indimenticato architetto dello storico scudetto dell'Hellas del 1985. Il primo cittadino ha rievocato la figura del tecnico non solo come allenatore leggendario, ma come uomo di rara concretezza e spessore umano. "Sono cresciuto con il mito di quello scudetto - ha raccontato Tommasi -, Bagnoli era un uomo parsimonioso con le parole, capace di andare dritto al punto: una qualità, la sua, quanto mai necessaria anche nella politica e nella società di oggi". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Morte Bagnoli, Tommasi: "Osvaldo non muore mai, sono cresciuto col mito di quello scudetto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Osvaldo Bagnoli: a 91 anni muore l’allenatore dello scudetto con il Verona

Morto Osvaldo Bagnoli: addio all’allenatore dello storico scudetto del VeronaÈ morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 ha portato l’Hellas Verona a vincere il suo primo scudetto.

Morte Bagnoli, intervista esclusiva Penzo: Vi racconto l'Osvaldo segreto, la frase in dialetto e quella promessa alla moglieL'ex bomber del Verona affranto per la scomparsa del tecnico della Bovisa, per lui era diventato un amico e un confidente, quanti ricordi dentro e fuori dal campo ... sport.virgilio.it

Morte Osvaldo Bagnoli, il cordoglio dell'Hellas: Il più grande di tutti. Ci manchi giàL'Hellas Verona, vincitrice di uno storico scudetto nel 1985 proprio con Bagnoli in panchina, e stata tra le prime societa a esprimere il suo ... sportmediaset.mediaset.it