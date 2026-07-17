Morte Bagnoli Tommasi | Osvaldo non muore mai sono cresciuto col mito di quello scudetto

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco ha affermato che Osvaldo Bagnoli non muore mai, sottolineando il legame indissolubile tra l’ex allenatore e Verona. La dichiarazione arriva in seguito alla notizia della sua morte. Bagnoli è ricordato per aver conquistato uno scudetto con il club locale e per aver lasciato un'impronta significativa nel calcio italiano. La sua figura è associata a un’epoca di successi e alla crescita personale di molti tifosi.

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"Osvaldo Bagnoli non muore mai, perché il legame che ha creato con Verona e con il calcio italiano è indissolubile". Con queste parole, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, ex centrocampista gialloblù, della Roma e della nazionale, ha voluto rendere omaggio a Osvaldo Bagnoli, l'indimenticato architetto dello storico scudetto dell'Hellas del 1985. Il primo cittadino ha rievocato la figura del tecnico non solo come allenatore leggendario, ma come uomo di rara concretezza e spessore umano. "Sono cresciuto con il mito di quello scudetto - ha raccontato Tommasi -, Bagnoli era un uomo parsimonioso con le parole, capace di andare dritto al punto: una qualità, la sua, quanto mai necessaria anche nella politica e nella società di oggi". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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