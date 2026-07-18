Un’indagine di «Report» ha collegato un servizio su un cantiere a una presunta trappola contro un partito politico. Secondo quanto riferito, ci sarebbero stati contatti e pressioni per diffondere il servizio che accusava membri del partito di aver favorito attività illecite. L’episodio coinvolge anche una presunta trappola, con l’obiettivo di mettere in cattiva luce il partito. Non sono stati forniti dettagli sui responsabili o sulle motivazioni dietro queste azioni.

Una trama lega i lavori di «Report» sul cantiere e l’ordigno: ecco pressioni e contatti per far uscire il servizio che accusava uomini del partito di aver favorito affari sporchi. Sempre più centrale la «terza donna» di Sigfrido Ranucci. Il movente della bomba a Sigfrido Ranucci non è ancora stato individuato. Gli inquirenti seguono più piste, mentre il conduttore di Report ne predilige una: quella dell’ordigno piazzato per impedire la messa in onda da parte di Report del servizio sull’acquisizione del cantiere navale Vittoria di Adria (Rovigo). Ma, in un certo senso, più vanno avanti le indagini e più si addensano nuvoloni su tutto quello che ha riguardato il confezionamento e il lancio dell’inchiesta sul cantiere acquistato dal geologo Roberto Cavazzana. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dallo scoop alla bomba per Ranucci: una trappola per Fdi?

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