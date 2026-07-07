Un amico pregiudicato è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato davanti alla casa di un noto conduttore televisivo. La notizia ha sorpreso il giornalista coinvolto, che si è detto “stordito” dalla novità. Dopo mesi di accuse contro il governo, alcuni esponenti politici affermano che si smantella il castello di accuse precedenti.

«Dopo mesi di accuse e illazioni contro il governo Meloni, oggi emerge un quadro completamente diverso». Fratelli d’Italia passa al contrattacco dopo la svolta nell’inchiesta sull’attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. La Procura di Roma ha infatti iscritto nel registro degli indagati Valter Lavitola, ex giornalista ed ex collaboratore di Silvio Berlusconi, ritenuto dagli inquirenti il presunto mandante dell’ordigno esploso il 16 ottobre 2025 a Pomezia. Si tratta di un’ipotesi investigativa tutta da verificare nel prosieguo delle indagini. In un post sui social, FdI sottolinea come «dopo mesi di accuse e illazioni contro il governo Meloni, alla fine il presunto mandante sarebbe un amico di Ranucci, Lavitola, già condannato in passato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ranucci “stordito” dalla notizia bomba: indagato l’amico pregiudicato Lavitola. FdI: “Crolla il castello di fango sul governo”

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