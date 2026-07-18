dalla pasta alla pizza i migliori maestri della cucina italiana premiati a palazzo chigi

Dieci chef e professionisti del settore enogastronomico sono stati premiati a Palazzo Chigi con il riconoscimento “Maestro dell’arte della cucina italiana”. Il premio, volto a valorizzare le eccellenze del made in Italy, è stato assegnato quest’anno a personalità che si sono distinte nel campo della pasta, della pizza e di altri settori culinari. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

Con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del made in Italy, anche quest’anno è stato assegnato il premio “Maestro dell’arte della cucina italiana” a 10 personalità che si sono distinte nel comparto enogastronomico in Italia. La cerimonia di consegna si è svolta nella sala verde di Palazzo Chigi, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. L’iniziativa rappresenta oggi uno dei più importanti riconoscimenti istituzionali per chi lavora nel settore. I Maestri della cucina italiana premiati nel 2026. L’edizione 2026 ha premiato diversi Maestri appartenenti ai comparti dell’ agroalimentare italiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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