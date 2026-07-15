Chicco Cerea premiato a Palazzo Chigi | è Maestro dell’Arte della Cucina Italiana

Chicco Cerea, executive chef del ristorante con tre stelle Michelin, è stato premiato a Palazzo Chigi come Maestro dell’Arte della Cucina Italiana. La cerimonia si è svolta alla presenza della premier e del ministro dell’Agricoltura. Durante l’evento, Cerea ha ricevuto il riconoscimento ufficiale per la sua carriera e il contributo alla cucina italiana.

IL PREMIO. L’executive chef del tristellato Da Vittorio riceve il prestigioso riconoscimento nazionale con la premier Meloni e il ministro Lollobrigida. La dedica ai genitori: «Questo premio è un punto di partenza».. Chicco Cerea è stato premiato nella mattinata di mercoledì 15 luglio a Palazzo Chigi come Maestro dell’Arte della Cucina Italiana. tra i protagonisti del prestigio nazionale. Executive chef del ristorante tristellato Da Vittorio, come ricordato nella lettura delle motivazioni che hanno portato all’assegnazione del premio, Chicco Cerea «ha saputo dare alla storica «La sua cucina interpreta l’identità italiana con una tecnica solida e massima attenzione alla materia prima, riuscendo a renderla moderna senza tradirne le origini» insegna di famiglia una dimensione internazionale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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