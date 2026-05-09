Pizza Margherita tiramisù e spritz | ecco i simboli della cucina italiana che conquistano l’Europa

Da panorama.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucina italiana si conferma una presenza forte all’estero, con piatti come la pizza Margherita, il tiramisù e lo spritz che sono diventati simboli riconoscibili in molti paesi. I ristoranti italiani all’estero continuano a rappresentare il marchio del Made in Italy, diffondendo tradizioni culinarie e stili di vita. Questi alimenti e bevande sono ormai parte della cultura gastronomica internazionale, contribuendo alla diffusione dei sapori italiani nel mondo.

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Margherita, tiramisù e spritz sono la triade del soft power italiano all’estero. La cucina italiana, con i ristoranti in giro per il mondo, si conferma ambasciatrice del Made in Italy. A certificarlo è il report “The Italian Table Abroad” di Fipe-Confcommercio, presentato alla vigilia della Giornata della Ristorazione (il 16 maggio). Lo studio ha analizzato la ristorazione italiana in dieci grandi città europee: Parigi, Londra, Barcellona, Vienna, Amsterdam, Bruxelles, Monaco di Baviera, Lione, Berlino e Marsiglia. Risultato? Il podio della classifica va alla pizza Margherita, il piatto più diffuso nei ristoranti italiani europei. Seguono il tiramisù e lo spritz, entrato stabilmente nelle abitudini europee.🔗 Leggi su Panorama.it

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