La Guardia di Finanza di Milano ha consegnato 30.000 litri di gasolio ai Vigili del Fuoco, dopo il sequestro di carburante risultato irregolare. I controlli antifrode hanno portato al sequestro e alla successiva donazione. Il carburante sarà utilizzato per le attività di emergenza dei vigili del fuoco. La consegna è avvenuta presso il comando provinciale.

Un sequestro trasformato in una risorsa. Trentamila litri di gasolio frutto di controlli antifrode sono stati donati dalla Guardia di Finanza di Milano al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Il carburante era stato sequestrato dai militari della Compagnia di Magenta (Milano) nel corso di varie operazioni di servizio, che avevano consentito di individuare, presso due impianti di distribuzione stradale, un ingente quantitativo di g asolio alterato destinato alla vendita al dettaglio e potenzialmente pericoloso sia per l’ambiente sia per la sicurezza stradale. “Le Fiamme Gialle, da sempre impegnate nel contrasto alle frodi nel commercio... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Dal sequestro all’utilità pubblica: la Guardia di Finanza dona 30mila litri di gasolio ai Vigili del Fuoco di Milano

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