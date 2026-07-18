A Bari si sono svolte le “Primarie delle idee”, un evento organizzato da Italia Viva – Casa Riformista per raccogliere proposte e riflessioni in vista delle prossime elezioni. La coalizione di centrosinistra sta preparando il suo programma elettorale, considerando le indicazioni raccolte durante l’iniziativa. Nel frattempo, un candidato ha annunciato di non partecipare alle primarie, spiegando di avere impegni prioritari in Puglia.

Prove di programma elettorale per la coalizione di centrosinistra anche in Puglia. L’iniziativa delle “Primarie delle idee”, promossa da Italia Viva – Casa Riformista per raccogliere proposte e riflessioni, ha fatto tappa a Bari. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto pubblico sul futuro del Mezzogiorno e sulle sfide dei prossimi anni, a partire dalle elezioni politiche del 2027. «Le primarie per noi rimangono la via maestra. Mettiamo al centro le idee proprio per evitare personalismi», parola di Davide Faraone, deputato e vicepresidente di Italia Viva. Ma il problema della leadership resta: «dovremo porcelo – aggiunge Faraone –... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dal centrosinistra: «Primarie via maestra per scegliere il leader». Decaro si sfila: «Ho troppo da fare in Puglia»

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