La Puglia sprofonda nel deficit sanitario e Decaro aumenta le tasse | 400 milioni di debiti grazie al centrosinistra

In Puglia, la situazione finanziaria del settore sanitario continua a peggiorare, con un deficit stimato in circa 400 milioni di euro. Contestualmente, il sindaco della città ha annunciato un aumento delle tasse per coprire le spese, mentre la regione ha affidato tre consulenze all’ex presidente regionale, tutte rifiutate dal Consiglio superiore della magistratura. La regione si trova ora a fronteggiare una serie di criticità che coinvolgono anche aspetti legali e amministrativi.

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La terza consulenza data dalla Regione Puglia all’ex presidente Michele Emiliano è stata bocciata dal Consiglio superiore della magistratura. Nel frattempo, vista la voragine della sanità, Antonio Decaro aumenta le imposte Irpef ai cittadini. Un disastro per il centrosinistra levantino. Il Csm dice no. Anche il terzo tentativo di Michele Emiliano, magistrato in aspettativa da oltre vent’anni, è stato respinto dal Consiglio superiore della magistratura. Per Palazzo dei Marescialli, Emiliano deve rientrare in servizio, nell’attesa che il Pd gli dia un seggio alle prossime elezioni politiche. Deve rassegnarsi e tornare a lavorare. Emiliano in... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Puglia sprofonda nel deficit sanitario e Decaro aumenta le tasse: 400 milioni di debiti grazie al centrosinistra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Regione Puglia aumenta l'Irpef, Decaro: "Costretto per coprire 349 milioni di disavanzo sanitario"La Regione Puglia ha ufficializzato l'aumento dell'addizionale Irpef per coprire un disavanzo sanitario da 349 milioni di euro. Puglia, ecco gli aumenti delle tasse per coprire il deficit sanitarioDecaro questa mattina ha mostrato gli aumenti degli addizionali regionali per coprire il buco di bilancio presente sulla sanità pugliese. Cede il marciapiede, sprofonda una bimba: paura per stradaLa pavimentazione stradale ha ceduto all'improvviso e una bambina è sprofondata nel vuoto, sotto il marciapiedi, per circa un metro. msn.com