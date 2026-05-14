Primarie sì o no? Il centrosinistra dovrebbe prima affrontare almeno tre questioni

Il dibattito sulle primarie nel centrosinistra continua a dividere opinioni e strategie. Tra chi sostiene una consultazione aperta a tutti e chi preferisce coinvolgere solo gli iscritti, le posizioni sono molteplici. Alcuni propongono un leader scelto internamente ai partiti, altri ipotizzano un candidato esterno di rilievo. Una proposta alternativa riguarda l’adozione di un metodo simile a quello del centrodestra, basato sui risultati elettorali dei partiti dopo la chiusura delle urne.

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di Eugenio Lanza Primarie sì, primarie no. Aperte a tutti o solo agli iscritti? Leader interno ai partiti, o un Papa straniero? Magari una decisione collegiale tra i dirigenti. Oppure il metodo del centrodestra: decidere in base alla classifica elettorale dei partiti dopo la chiusura delle urne. Sono tanti gli interrogativi nel nascente centrosinistra, peccato che molti partano da una serie di assunti in buona parte errati, e altri siano banalmente prematuri. Ci sono a mio giudizio almeno tre questioni da affrontare. In primis, occorrere riprendersi dalla sbronza della vittoria referendaria, che ha convinto la squadra del “No” di un’inevitabile vittoria alle prossime politiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Primarie sì o no? Il centrosinistra dovrebbe prima affrontare almeno tre questioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Centrosinistra, Conte: primarie? Prima il programma condiviso Primarie del centrosinistra, ci siamo: tutto quello che c'è da sapere sui tre candidatiDomenica sera conosceremo il nome della persona che rappresenterà la coalizione come sindaco alle elezioni comunali di maggio, scelto dagli elettori... Temi più discussi: Appello anti-primarie, sì di Avs, i 5S insistono: Metodo democratico; Dopo Sala, Majorino rompe il silenzio sulla candidatura a sindaco: Vedremo, ne parleremo; Il centro sarà decisivo per vincere; Marina B., Zaia, Buttafuoco, Vannacci: questa volta la campagna elettorale parte dal centrodestra. Il calendario non mente mai. Il 24 e 25 maggio si vota in quasi 900 comuni italiani, con venti capoluoghi tra cui Venezia, unico capoluogo di regione. Chi vince a Venezia porta a casa qualcosa di più di una giunta comunale: porta la prova che il campo largo fu x.com Dopo Sala, Majorino rompe il silenzio sulla candidatura a sindaco: Vedremo, ne parleremoIl capogruppo del Pd in Regione esce allo scoperto a Radio 1 mentre il centrosinistra studia la coalizione: ecco chi punta alla successione di Sala ... milanotoday.it Sulla Giustizia missione compiuta per il centrosinistra: parlare ora di primarie è puro autolesionismoDopo la vittoria del No al referendum sulla Giustizia il centrosinistra si fionda su una nuova sfida, questa volta tutta interna: le primarie. Renzi e Conte si precipitano a evocarle, Schlein a ruota ... fanpage.it