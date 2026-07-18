La Cina sta conquistando quote di mercato nel settore delle prelibatezze alimentari di lusso, tra cui caviale e foie gras. Il paese ha iniziato a espandere la propria presenza in un segmento tradizionalmente legato alla gastronomia occidentale. Questa crescita riguarda prodotti di alta qualità che prima erano meno diffusi nel mercato cinese. Il fenomeno segna un cambiamento nelle preferenze dei consumatori locali e un rafforzamento della domanda di alimenti di lusso.

La Cina ha iniziato a conquistare considerevoli quote di mercato nel settore dei prodotti alimentari di lusso tradizionalmente associati alla gastronomia occidentale. L’ultimo grande successo di Pechino riguarda il foie gras, la celebre specialità francese a base di fegato d’anatra o d’oca di cui il Dragone si sta affermando come leader mondiale. I dati diffusi da China International Capital lasciano poco spazio all’immaginazione: il 45% dell’offerta internazionale di questo prodotto, un tempo simbolo indiscusso di Parigi, è oggi nelle mani dei produttori cinesi che riescono a sfornarne circa contro le poco più di 15.000 Made in France. Occhio al prezzo: una fetta di foie gras in un ristorante d’oltre Muraglia costa il corrispettivo di 4-10 dollari contro i 17-46 dollari richiesti mediamente nei locali transalpini. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dal caviale al foie gras: così la Cina è diventata la regina delle prelibatezze alimentari

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