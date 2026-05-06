Negli ultimi anni, le attività cinesi in orbita sono aumentate in modo significativo, con operazioni che includono il sequestro di satelliti e il lancio di strumenti capaci di colpire la Terra dall’alto. Le azioni si sono fatte più complesse e meno trasparenti, portando a preoccupazioni internazionali riguardo alle capacità militari nello spazio. Questa evoluzione solleva interrogativi sulla possibilità di nuove forme di conflitto oltre i confini terrestri.

Le attività in orbita della Cina sono diventate sempre più sofisticate e ambigue. L’elenco è abbastanza corposo e comprende, per esempio, satelliti capaci di avvicinarsi, ispezionarsi e potenzialmente neutralizzarsi a vicenda, nonché tecnologie dual-use, e cioè utilizzabili sia per scopi civili sia militari. Sopra le nostre teste sta così prendendo forma una nuova corsa agli armamenti. Le mosse spaziali della Cina. Secondo quanto riportato dal Financial Times, che ha citato manuali militari cinesi e decine di studi accademici legati all’ Esercito popolare di liberazione, Pechino starebbe elaborando una dottrina operativa completa per un eventuale conflitto nello Spazio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal sequestro di satelliti al colpire la Terra dall'orbita: così la Cina prepara le guerre spaziali

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