Dai temporali con grandine al caldo estremo con 46°C | cosa aspettarsi dal week-end

Nel weekend si prevedono temporali con grandine in alcune aree e temperature che raggiungono i 46°C in altre. Le regioni del Sud, in particolare Sardegna e Sicilia, sono interessate da un’ondata di calore proveniente dall’Africa. Le condizioni meteorologiche variano notevolmente tra le zone del Paese, con alcune aree colpite da forti temporali e altre da temperature molto elevate.

L’Italia è sostanzialmente spaccata a metà. Se al Sud e soprattutto su Sardegna e Sicilia l’ondata di calore dall’Africa sta mostrando i suoi muscoli con valori attesi nuovamente ben al di sopra dei 40°C, le regioni del Nord fanno i conti con forti temporali, locali nubifragi e la caduta di grandine anche di grosse dimensioni come mostrano le numerose immagini che circolano sul web relative alla giornata di venerdì 17 luglio. Da un estremo all’altro. La fase climatica appena descritta è la faccia di una stessa medaglia: più calore in gioco, più energia per eventi meteo estremi quando si verificano le giuste condizioni. E così, a causa di un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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