Le temperature hanno raggiunto i 39°C in alcune zone delle Marche durante il weekend, con l'afa che ha reso l'aria insopportabile. Nelle ore più calde, improvvisi temporali si sono abbattuti sulla regione, accompagnati da allerte per grandine. La giornata si è caratterizzata da condizioni meteorologiche estreme, con il cielo che si è rapidamente oscurato e piogge intense seguite da schiarite improvvise.

Se oggi vi è sembrato di respirare l'aria di un forno, non vi siete sbagliati. Le Marche stanno vivendo una delle giornate più calde di questa stagione, imprigionate in una morsa di afa e temperature che definire estive sarebbe riduttivo. I termometri della rete di rilevamento regionale hanno registrato numeri da capogiro fin dalle prime ore del pomeriggio di oggi venerdì 17 luglio. La classifica delle temperature infernali A guidare la classifica delle località più calde c'è l'entroterra maceratese: la stazione di Potenza Picena (che è nel comune di San Severino) ha toccato una massima reale di 39.1 °C. Ma non si respira nemmeno nel resto della regione: Mercatale, nel pesarese, è arrivata a 38. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Marche tra afa asfissiante e improvvisi temporali: weekend di meteo estremo con picchi di 39°C e allerta grandine. Ecco cosa succede

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