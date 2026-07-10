Nel fine settimana sono previsti temporali pomeridiani con grandine in alcune zone del paese. Questi temporali si verificheranno prima dell’arrivo di una nuova ondata di caldo, che dovrebbe portare temperature superiori ai 40°C nella prossima settimana. La prima parte del week-end sarà caratterizzata da piovaschi locali e temporanei, con alcune aree che potrebbero essere interessate da fenomeni più intensi. La situazione meteorologica si manterrà variabile fino a domenica.

Se rimane confermata la terza ondata di calore che colpirà l’Italia la prossima settimana con valori anche superiori ai 40°C, tra la giornata odierna e domenica faremo anche i conti con alcuni temporali pomeridiani, localmente intensi. Infiltrazioni fresche in quota. Nonostante la presenza dell’anticiclone, che rimane ben saldo, in quota si stanno insinuando infiltrazioni più fresche e instabili che daranno luogo, già da venerdì 10 luglio, ad acquazzoni e temporali sparsi sull’area alpina centro-occidentale. Come detto, seppur si tratterà di fenomeni localizzati e generalmente non di lunga durata, potranno essere intensi con grandinate e colpi di vento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prima del super caldo arrivano i temporali (con grandine): dove colpiranno nel week-end

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