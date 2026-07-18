Dai bocchettoni agli annegamenti silenziosi | tutti i rischi della piscina

Una bambina di quattro anni è annegata in una piscina, portando all’attenzione i rischi legati a questi spazi. Nonostante siano considerati ambienti sicuri, incidenti come questo si verificano ancora, con esiti tragici. Le cause degli incidenti includono spesso l’ingresso non sorvegliato e la mancanza di dispositivi di sicurezza adeguati. La tragedia si aggiunge a una serie di episodi simili registrati nel tempo.

L'ennesima tragedia che ha coinvolto una bambina di quattro anni riaccende l'attenzione sulla sicurezza in piscina. Sebbene questi luoghi siano generalmente considerati ambienti controllati, gli incidenti continuano a verificarsi e, in alcuni casi, hanno conseguenze drammatiche. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia si registrano ogni anno circa 330-350 decessi per annegamento. Se il mare e le acque interne rappresentano il contesto in cui avviene il maggior numero di morti, le piscine continuano a essere uno dei luoghi più pericolosi per i bambini più piccoli. I dati raccolti dall'ISS mostrano infatti che gli annegamenti in piscina riguardano prevalentemente i minori e che, nei casi pediatrici analizzati tra il 2019 e il 2023, quasi la metà degli episodi fatali è avvenuta proprio in queste strutture. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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