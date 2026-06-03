In una piscina, un bambino di sei anni è stato risucchiato da un bocchettone di scarico, rimanendo intrappolato. Il bambino è stato liberato dai soccorritori, che hanno disattivato il sistema di filtraggio. Il rischio di aspirazione si verifica quando il flusso d'acqua crea una forte forza di aspirazione sui corpi immersi, specialmente se il bocchettone è danneggiato o non protetto. Per prevenire incidenti, è fondamentale seguire le norme di sicurezza e controllare regolarmente gli impianti.

Ecco perché può accadere che i bambini siano risucchiati dai bocchettoni delle piscine e come evitare che ciò possa accadere. Soffermiamoci su quest’ultimo punto e cerchiamo di capire perché ciò avviene e come si previene. La premessa è comunque d’obbligo: si tratta di un evento estremamente raro, alla luce del fatto che – secondo una stima de Il Sole 24 Ore – il numero di piscine private e pubbliche attualmente in uso in Italia supera le 156.000 unità. Pertanto, parliamo di una piscina ogni 850 abitanti. E’ un po’ come il caso degli incidenti aerei: fanno più rumore e notizia rispetto alle migliaia di voli che ogni giorno riempiono i cieli di tutto il Mondo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Bambini risucchiati dai bocchettoni delle piscine: cause e come evitarlo

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