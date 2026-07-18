Durante il Mondiale, sono state rivolte accuse a Gianni Infantino di favoritismi verso l’Argentina e Messi. Si sostiene che il presidente della FIFA avrebbe mostrato atteggiamenti di sostegno nei confronti della squadra sudamericana. Tuttavia, si precisa che la sua passione calcistica è per il club milanese di cui è tifoso, e non per l’Argentina. Le critiche si sono concentrate sugli atteggiamenti pubblici e sulle dichiarazioni durante il torneo.

Tra le differenti accuse rivolte a Gianni Infantino in questo tribolato Mondiale extralarge c’è anche quella di tifare Argentina. Esagerato, sappiamo che l’unica vera passione calcistica del Presidente della Fifa è tinta dai colori nero e azzurro e ha sede a Milano. Il resto sono solo speculazioni, carne da social e da meme più o meno spiritosi. Materiale questo che però è stato generato da una serie di episodi che, accumulandosi, hanno finito per diventare una palla di neve albiceleste, sfociando in nomignoli come Vargentina, Argenfifa, Infantina. Sono in tanti a pensare che la nazionale di Leo Messi goda e abbia goduto di un trattamento di favore durante il torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Vargentina ad ArgenFifa: Infantino e le accuse di favoritismo a Messi e all'Albiceleste

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FIFAs Worst Nightmare Comes True As Argentina vs Spain Scandal Gets Exposed

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