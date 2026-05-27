Caso Mole | Silvetti risponde alle accuse | ‘Non c’è favoritismo
L’Autorità di Sistema Portuale ha deciso di spostare alcune concessioni di posti barca dalla Sef Stamura alla Riviera. La perdita di circa 70 posti barca riguarda questa operazione, ma l’ente nega favoritismi o decisioni influenzate da interessi specifici. Restano da chiarire le motivazioni dietro la scelta di spostare le concessioni e chi abbia spinto questa decisione. La vicenda è al centro di un dibattito pubblico e legale.
? Domande chiave Come influirà la perdita di 70 posti barca sulla Sef Stamura?. Chi ha spinto l'Adsp a spostare le concessioni verso la Riviera?. Perché i dem accusano Silvetti di favorire alcune realtà locali?. Quali sono le reali conseguenze economiche per gli operatori del porto?.? In Breve Asd Riviera del Conero ottiene l'area portuale a scapito della Sef Stamura.. La decisione dell'Adsp comporta la perdita di 70 posti barca per la Stamura.. Esponenti dem cittadini contestano le dinamiche decisionali sulla gestione della zona Mole.. Il sindaco Silvetti affronta il terzo anno di mandato amministrativo ad Ancona.. Daniele Silvetti risponde con fermezza alle polemiche sulla gestione della Mole ad Ancona, respingendo le accuse di favoritismo e ribadendo la priorità assoluta per l’interesse della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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