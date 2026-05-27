Caso Mole | Silvetti risponde alle accuse | ‘Non c’è favoritismo

Notizia in breve

L’Autorità di Sistema Portuale ha deciso di spostare alcune concessioni di posti barca dalla Sef Stamura alla Riviera. La perdita di circa 70 posti barca riguarda questa operazione, ma l’ente nega favoritismi o decisioni influenzate da interessi specifici. Restano da chiarire le motivazioni dietro la scelta di spostare le concessioni e chi abbia spinto questa decisione. La vicenda è al centro di un dibattito pubblico e legale.