Per la semifinale fra Inghilterra e Argentina la tensione cresce ogni minuto che passa. Fra guerre vere e vecchi rancori (vedi Maradona e "la mano di Dio"), i rapporti fra le due nazionali non sono idilliaci. Stavolta sul web si è gonfiato il movimento che accusa l’Albiceleste di essere sospinta dalla Fifa fino alla finale, ipotizzando un complotto di Infantino a favore di Messi e compagni. E dopo la vicenda Balogun il presidente della Fifa è un bersaglio facile. Adesso, per aumentare la pressione, l'obiettivo è diventato l’arbitro Ismail Elfath, etichettato come fischietto preferito di Messi "colpevole" di essere stato quarto uomo nella finale del 2022 con la Francia e di aver arbitrato quattro gare, tutte vinte, del Miami di Messi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per gli inglesi è diventata "Vargentina": un sito con tutti i presunti favori a Messi & co.

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