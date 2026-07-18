Da Tim ok all’offerta pubblica delle Poste | Il prezzo è congruo
Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia ha approvato all’unanimità il comunicato sull’offerta pubblica di acquisto (OPA) delle Poste, valutandola congrua. L’operazione, annunciata a marzo, ha un valore di 10,8 miliardi di euro. L’avvio dell’offerta è previsto per lunedì sulla Borsa di Milano.
Il cda di Telecom Italia, all’unanimità, ha approvato il comunicato relativo all’Opas annunciata a marzo per un valore di 10,8 miliardi. L’operazione partirà lunedì a Piazza Affari. 🔗 Leggi su Repubblica.it
TIM sotto OPAS Poste Italiane | 0.42 è il giusto prezzo
Notizie e thread social correlati
Tim: ok cda a Opas Poste, congruo il corrispettivo offertoIl consiglio di amministrazione di Tim ha approvato all’unanimità il corrispettivo offerto da Poste Italiane, ritenendolo congruo dal punto di vista...
Poste, ok all’aumento di capitale per l’offerta volontaria su TimIl consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha approvato l’aumento di capitale da circa 372 milioni di euro, collegato all’offerta volontaria...
Temi più discussi: Poste italiane, ok di Consob all'opas su TIM. Offerta al via dal 20 luglio; Poste Italiane, ok Consob all’opas su Tim: offerta al via lunedì 20 luglio. Operazione lievitata a 13,4 miliardi; Opas su Tim: da Poste l’ok all’aumento di capitale. Anche Consob autorizza; Poste incassa l'ok di Consob su Tim. Si può aderire all'offerta da lunedì.
Mentre si attende un commento da parte del cde di Tim sull’offerta di Poste, dai sindacati arriva la promozione per... Leggi l'articolo #PosteItaliane facebook
Via libera della Consob all'Opas di Poste da 10,8 miliardi: dal 20 luglio parte il periodo di adesione, mentre Tim si prepara al cda chiamato a valutare l'offerta. Ecco cosa cambia tra sinergie e ritorno dello Stato, seppure indiretto, nelle tlc x.com
Da Tim ok all’offerta pubblica delle Poste: Il prezzo è congruoIl cda di Telecom Italia, all’unanimità, ha approvato il comunicato relativo all’Opas annunciata a marzo per un valore di 10,8 miliardi. L’operazione partirà ... repubblica.it
Tim: Ok cda a Opas Poste, congruo il corrispettivo offertoIl consiglio di amministrazione di Tim ritiene all’unanimità che il corrispettivo offerto da Poste Italiane sia congruo dal punto di vista finanziario e valuta positivamente il razionale e le prospett ... msn.com
Ok, quindi ascoltatemi, ma sono stato colpito da ispirazione divina per creare un mondo basato su uno dei miei giochi preferiti di quando ero piccolo: Brütal Legend. reddit