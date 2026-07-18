Da Tim ok all’offerta pubblica delle Poste | Il prezzo è congruo

Notizia in breve

Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia ha approvato all’unanimità il comunicato sull’offerta pubblica di acquisto (OPA) delle Poste, valutandola congrua. L’operazione, annunciata a marzo, ha un valore di 10,8 miliardi di euro. L’avvio dell’offerta è previsto per lunedì sulla Borsa di Milano.