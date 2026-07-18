Da Tim ok all’offerta pubblica delle Poste | Il prezzo è congruo

Da repubblica.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia ha approvato all’unanimità il comunicato sull’offerta pubblica di acquisto (OPA) delle Poste, valutandola congrua. L’operazione, annunciata a marzo, ha un valore di 10,8 miliardi di euro. L’avvio dell’offerta è previsto per lunedì sulla Borsa di Milano.

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Il cda di Telecom Italia, all’unanimità, ha approvato il comunicato relativo all’Opas annunciata a marzo per un valore di 10,8 miliardi. L’operazione partirà lunedì a Piazza Affari. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Da Tim ok all’offerta pubblica delle Poste: “Il prezzo è congruo”
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