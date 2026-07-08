Il consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha approvato l’aumento di capitale da circa 372 milioni di euro, collegato all’offerta volontaria su Tim. Questa operazione permette di emettere nuove azioni ordinarie di Poste Italiane destinate agli azionisti di Tim.

Il cda di Poste Italiane ha esercitato la delega per l’aumento di capitale da 371,99 milioni funzionale all’offerta lanciata su Tim. Una mossa per garantire agli azionisti di Tim azioni ordinarie di nuova emissione di Poste Italiane. Più del settaglio, il consiglio di amministrazione, riunito ieri, "ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 18 giugno 2026, l’aumento del capitale sociale a pagamento per complessivi euro 371.986.879 – precisa una nota – oltre sovrapprezzo, con emissione di 371.986.879 azioni ordinarie, in una o più volte e in via scindibile". Un’operazione a servizio... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Poste, ok all’aumento di capitale per l’offerta volontaria su Tim

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