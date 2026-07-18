Entrerà in vigore lunedì 20 luglio la nuova viabilità a seguito dei lavori di restauro strutturale e recupero funzionale del ponte sul Cavo Napoleonico lungo la Strada Provinciale 66 "San Matteo della Decima", nel territorio del Comune di Terre del Reno. Si tratta di alcune modifiche alla circolazione per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e saranno disciplinate dall’ordinanza comunale a firma del responsabile della polizia locale alto Ferrarese Dottor Stefano Ansaloni. L’Amministrazione comunale ha stabilito che le nuove disposizioni scatteranno alle ore 9, anziché nelle prime ore del mattino, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i lavoratori e i pendolari che utilizzano quotidianamente l’arteria nelle fasce orarie di maggiore traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da lunedì la nuova viabilità: "Sulla provinciale meno code"

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