Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Cisano, quando un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro l'inferriata del passaggio a livello. L'incidente è avvenuto alle 17.25 e ha causato lunghe code sulla strada provinciale. La vettura, una Audi RS, ha abbattuto l'inferriata, ma non ha danneggiato il passaggio a livello. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Lunghe code si sono create a Cisano a causa di un'auto che si è schiantata contro l'inferriata del passeggio a livello. Alle 17.25 in conducente di una Audi RS ha perso il controllo del mezzo finendo contro l'inferriata e abbattendola ma senza per fortuna danneggiare il passaggio a livello. Sul posto la polizia locale di Cisano della comandante Chiara Donghi, che si è occupata del passaggio del traffico, con quello ferroviario che è proseguito regolarmente. Il conducente è illeso e non ha causato altri feriti. Il recupero dell'auto è stato difficoltoso a causa della presenza di cordoli protettivi della linea ferroviaria, tanto che gli operatori hanno coinvolto un veicolo attrezzato con gru per il sollevamento dell'automobile e il successivo recupero con il carro attrezzi. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Incidente Cisano: con l'auto contro l'inferriata del passaggio a livello. Code sulla provinciale

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