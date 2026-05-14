Frontale sulla Provinciale feriti e code tra San Cesario e Altolà

Questa mattina si è verificato un incidente frontale sulla strada provinciale tra San Cesario e Altolà, provocando feriti e lunghe code che hanno paralizzato il traffico tra San Cesario e Spilamberto. La circolazione è stata bloccata per diverse ore mentre i soccorritori intervenivano sul luogo dell'incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

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