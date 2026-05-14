Frontale sulla Provinciale feriti e code tra San Cesario e Altolà

Da modenatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è verificato un incidente frontale sulla strada provinciale tra San Cesario e Altolà, provocando feriti e lunghe code che hanno paralizzato il traffico tra San Cesario e Spilamberto. La circolazione è stata bloccata per diverse ore mentre i soccorritori intervenivano sul luogo dell'incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un grave incidente ha causato questa mattina la paralisi della circolazione tra San Cesario e Spilamberto. E' accaduto proprio all'ora di punta lungo la Provinciale 14 (via per Spilamberto) che "abitualmente frequentata da molti veicoli, nei pressi dell'incrocio con via Barozzi".Iscriviti al.🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Zelo Buon Persico, frontale tra due auto sulla provinciale: una finisce nel campo, quattro feritiZelo Buon Persico (Lodi), 2 aprile 2026 – Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile, a Zelo Buon Persico, lungo la strada...

Leggi anche: Grosseto: muore nello scontro frontale tra auto sulla provinciale a Campagnatico. Ci sono anche tre feriti

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web