Frontale sulla Provinciale feriti e code tra San Cesario e Altolà
Questa mattina si è verificato un incidente frontale sulla strada provinciale tra San Cesario e Altolà, provocando feriti e lunghe code che hanno paralizzato il traffico tra San Cesario e Spilamberto. La circolazione è stata bloccata per diverse ore mentre i soccorritori intervenivano sul luogo dell'incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.
Un grave incidente ha causato questa mattina la paralisi della circolazione tra San Cesario e Spilamberto. E' accaduto proprio all'ora di punta lungo la Provinciale 14 (via per Spilamberto) che "abitualmente frequentata da molti veicoli, nei pressi dell'incrocio con via Barozzi".Iscriviti al.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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