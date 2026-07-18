A Roma sono state esposte 13 statue di Thorvaldsen, provenienti da Copenaghen. Durante un viaggio nel 1700, Charles de Brosses, presidente del Parlamento della Borgogna, avrebbe commentato che le statue a Roma rappresentano un quarto della popolazione della città. L’esposizione attuale mette in mostra opere dello scultore danese, che si trovano in diverse sedi della capitale italiana. La mostra evidenzia la presenza significativa delle sculture di Thorvaldsen nella città.

Si dice che, durante un suo viaggio a Roma nella prima metà del 1700, Charles de Brosses, il presidente del Parlamento della Borgogna, abbia commentato così l’impressionante numero di statue concentrate nella città eterna: “Le statue a Roma ammontano a un quarto della popolazione”. In realtà nessuno ha mai contato tutte le statue che Roma ospita, ma di certo di statue a Roma ce ne sono ovunque. Quindi, perché il ritorno di tredici statue dovrebbe fare notizia? Agli inizi del 1800 lo scultore danese Bertel Thorvaldsen soggiornò a Roma per un lungo periodo durante il quale lavorò a un progetto commissionatogli per la ricostruzione della Vor Frue Kirke (la Chiesa di Nostra Signora), la cattedrale di Copenaghen. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Da Copenaghen in mostra a Roma 13 statue di Thorvaldsen

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