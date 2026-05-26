Roma il luogo più incredibile da visitare gratis è sotto un ospedale | mosaici e statue antiche

A Roma, un sito nascosto sotto un ospedale è accessibile gratuitamente. Tra i corridoi moderni e le aree di cura, si trovano mosaici, statue e resti antichi che testimoniano una presenza storica di diversi secoli fa. Il luogo si trova lontano dai percorsi turistici più frequentati e permette di osservare elementi archeologici conservati sotto l’ospedale. La visita permette di scoprire tracce di un passato remoto senza costi.

A Roma c’è un luogo sorprendente da visitare gratis, nascosto sotto un ospedale e lontano dai percorsi turistici più affollati: tra corridoi moderni e spazi di cura, riaffiorano mosaici, statue e tracce antiche che raccontano una storia millenaria. Un tesoro sotterraneo, inatteso e accessibile, nel cuore di una delle zone più suggestive della Capitale. LEGGI ANCHE: Pantere, leopardi e artigianato italiano: il mondo animalier di Giovanni Raspini in mostra Roma: sotto l’Ospedale Isola Tiberina c’è un’area archeologica gratuita con dei fantastici mosaici. Il luogo si trova al piano interrato dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, l’ex Fatebenefratelli, in via di Ponte Quattro Capi 39. 🔗 Leggi su Funweek.it

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ROMA, 5 Luoghi IMPONENTI che Visitano in Pochi

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