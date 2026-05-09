A Oroarezzo, la fiera orafa, si sono svolte le recenti esposizioni con un focus sugli aggiornamenti strutturali realizzati negli ultimi mesi. Le aziende partecipanti, tra cui molte del settore orafo, hanno potuto usufruire di spazi rinnovati e più funzionali rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione continua a rappresentare un momento di incontro importante per buyer e espositori, che hanno potuto apprezzare le migliorie infrastrutturali apportate.

Arezzo, 9 maggio 2026 – “L a Fiera orafa già dalla scorsa edizione aveva potuto usufruire degli adeguamenti infrastrutturali che avevamo portato avanti e sicuramente anche quest’anno espositori e buyer hanno trovato una struttura adatta alla piena promozione all’evento”. Si tratta di “passi avanti fondamentali - spiega il presidente di Arezzo Fiere e Congressi, Ferrer Vannetti - visto che l’oro e il gioiello sono elementi distintivi di Arezzo e che “i nostri imprenditori del settore stanno promuovendo sempre più sperimentazione e ricerca creativa: la tecnologia ha fatto passi avanti importanti, e gli orafi aretini sono riusciti a coniugare...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vannetti: “Tantissime le aziende orafe ad Oroarezzo, parte da qui la sfida alle crisi internazionali”

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