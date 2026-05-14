La Perla torna in Italia | il nuovo francobollo celebra il marchio

La Perla torna in Italia con un nuovo francobollo che celebra il marchio. La disputa legale con le autorità di un paese estero, iniziata diversi mesi fa, è stata risolta con un accordo tra le parti. L’imprenditore americano ha acquistato il marchio per 25 milioni di dollari. La decisione di ristabilire la presenza del simbolo in Italia segna un passo importante per il rilancio del marchio.

? Punti chiave Come è stata risolta la complessa disputa legale con le autorità estere?. Chi è l'imprenditore americano che ha acquistato il marchio per 25 milioni?. Quanti nuovi posti di lavoro verranno creati nella sede di Bologna?. Perché il nuovo francobollo celebra proprio il lavoro delle sartine perline?.? In Breve Acquisizione da Peter Kern per 25 milioni di euro con sede a Bologna.. Piano industriale prevede 30 milioni di investimenti e 40 nuovi assunti entro 2027.. Rientro in azienda di 210 dipendenti dopo la vertenza risolta in meno di un anno.. Evento celebrativo per le artigiane bolognesi tenutosi a Londra presso Harrods il 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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