da agosto un terzo medico nella cittadella

Da agosto, un terzo medico è stato inserito nella cittadella sanitaria. L’Azienda sanitaria di Macerata ha ringraziato i medici di medicina generale di Tolentino per aver gestito un carico assistenziale molto elevato, assicurando le cure ai pazienti e alla popolazione del territorio. In queste settimane, i medici locali hanno affrontato con responsabilità un aumento delle richieste di assistenza, contribuendo a mantenere attiva la continuità delle cure.

"L’Ast di Macerata ringrazia i medici di medicina generale di Tolentino che, in queste settimane, hanno affrontato con grande senso di responsabilità un carico assistenziale particolarmente gravoso, contribuendo in modo determinante a garantire la continuità delle cure ai propri assistiti e alla popolazione del territorio". La direzione generale dell’Ast risponde al dottor Andrea Mosca, coordinatore dell’equipe territoriale, che aveva lanciato un appello all’Azienda sanitaria per affrontare la questione tolentinate, in carenza di medici. "A Tolentino la situazione è stata ulteriormente aggravata dalla cessazione, nel corso della primavera,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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